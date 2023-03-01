ЄС зосередиться на застосуванні чинних санкцій проти РФ, а не ухваленні нових – спецпосланник

Березень, 01 в 16:17

Новий спеціальний посланник ЄС з питань санкцій Девід О’Салліван планує “зосередитися на імплементації та боротьбі з обходом” вже чинних санкцій проти РФ.

– Минулий рік продемонстрував рішучість ЄС і наших партнерів відстоювати те, що є правильним, незважаючи на ціну. Але він також показав, що в деяких аспектах ми потребуємо структурної перебудови. Швидке ухвалення 10 пакетів санкцій стало величезним досягненням. Моя роль зараз полягає в тому, щоб забезпечити їх ефективне застосування, а не обхід через треті країни, – заявив він в інтерв’ю Politicos Brussels Playbook.

О’Салліван вже контактує з країнами, які Росія може використовувати для обходу санкцій.

– Я вже розпочав свою роботу з візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів разом з моїми колегами з США та Великої Британії. Подальші візити готуються, – повідомив він.

Спецпосланнику також доведеться звернути увагу на розбіжності всередині блоку, що є чутливим питанням для багатьох столиць ЄС.

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Євроcоюз 25 лютого запровадив десятий санкційний пакет проти Росії. Нові обмеження торкнуться 87 фізичних та 34 юридичних осіб.