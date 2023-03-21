Березень, 21 в 17:59

Верховна Рада підтримала виключення нардепа групи Платформа за життя та мир Сергія Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Виключення Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримали 236 депутатів.

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Раніше нардеп написав звернення до голови Верховної Ради, в якому попросив погодити переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.

Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів забороненої нині проросійської партії Опозиційна платформа – За життя.

Ще до початку повномастабного російського вторгнення він, за даними проєкту Схеми, виїхав у Францію.

Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон.