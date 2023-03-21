Нардепа колишньої ОПЗЖ Льовочкіна виключили з комітету нацбезпеки та оборони
Верховна Рада підтримала виключення нардепа групи Платформа за життя та мир Сергія Льовочкіна з комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Виключення Льовочкіна з комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримали 236 депутатів.
Раніше нардеп написав звернення до голови Верховної Ради, в якому попросив погодити переведення його до парламентського комітету молоді і спорту.
Сергій Льовочкін – один із колишніх лідерів забороненої нині проросійської партії Опозиційна платформа – За життя.
Ще до початку повномастабного російського вторгнення він, за даними проєкту Схеми, виїхав у Францію.
Після 24 лютого 2022 року Льовочкін вперше з’явився на засіданні парламенту 8 та 9 липня, але майже одразу знову виїхав за кордон.