Март, 21 в 17:59

Верховная Рада поддержала исключение нардепа группы Платформа за жизнь и мир Сергея Левочкина из комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Исключение Левочкина из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержали 236 депутатов.

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Ранее нардеп написал обращение к главе Верховной Рады, в котором попросил согласовать перевод его в парламентский комитет молодежи и спорта.

Сергей Левочкин — один из бывших лидеров запрещенной ныне пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Еще до начала полномасштабного российского вторжения он, по данным проекта Схемы, выехал во Францию.

После 24 февраля 2022 года Левочкин впервые появился на заседании парламента 8 и 9 июля, но почти сразу снова выехал за границу.