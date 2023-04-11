Квітень, 11 в 7:32

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про затвердження складу громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Наголошується, що процес формування ради відбувся без порушень, ознак суттєвого впливу на результати не виявлено.

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Всі письмові звернення, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від учасників конкурсу, так і від громадських організацій розглянули.