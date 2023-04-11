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Факти / Україна / Політика

У Міноборони затвердили склад громадської антикорупційної ради

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Міноборони України
Фото: Міноборони

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ про затвердження складу громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Наголошується, що процес формування ради відбувся без порушень, ознак суттєвого впливу на результати не виявлено.

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Всі письмові звернення, що містили скарги та апеляції на результати голосування як від учасників конкурсу, так і від громадських організацій розглянули.

Джерело: Міноборони
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