У Литві члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду щодо розслідування ще й злочину геноциду.

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

Генпрокурор Андрій Костін подякував партнерам за підтримку України щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

За його словами, міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень.

Дана угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а до роботи в JIT долучаться міжнародні експерти, зазначив Андрій Костін.

Генеральний прокурор наголосив, із перших днів війни стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних росіянами, має ознаки переслідування українців як національної групи.

У Вільнюсі учасники зустрічі обговорювали перебіг розслідувань воєнних злочинів, їхні напрями, та проводили консультації, а також можливість приєднання до JIT Європолу.

У березні під час конференції United for Justice у Львові генпрокурори країн-членів JIT підписали документ щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії у Гаазі. Там працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць JIT.

Джерело : Офіс генпрокурора

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