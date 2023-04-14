У Вільнюсі підписали угоду щодо розслідування злочинів геноциду в Україні
У Литві члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) підписали угоду щодо розслідування ще й злочину геноциду.
Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.
Генпрокурор Андрій Костін подякував партнерам за підтримку України щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.
За його словами, міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень.
Дана угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а до роботи в JIT долучаться міжнародні експерти, зазначив Андрій Костін.
Генеральний прокурор наголосив, із перших днів війни стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних росіянами, має ознаки переслідування українців як національної групи.
У Вільнюсі учасники зустрічі обговорювали перебіг розслідувань воєнних злочинів, їхні напрями, та проводили консультації, а також можливість приєднання до JIT Європолу.
У березні під час конференції United for Justice у Львові генпрокурори країн-членів JIT підписали документ щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії у Гаазі. Там працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць JIT.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко