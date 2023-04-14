21-річному Тейшейрі висунули звинувачення у розголошенні секретних даних – Bloomberg
Військовослужбовцю ВПС Національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунули звинувачення у несанкціонованій передачі та зберіганні секретних матеріалів у зв’язку з масштабним витоком секретних даних.
У п’ятницю, 14 квітня, 21-річний Тейшейра вперше після арешту постав перед судом. Слухання відбулося у федеральному суді Бостона.
Як пише Bloomberg, якщо нацгвардійця визнають винним, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Тейшейра не визнав себе винним у суді та попросив адвоката. Наступне слухання у справі Тейшейри заплановано на середу в Бостоні.
Згідно зі свідченнями під присягою ФБР, Тейшейра незаконно зберігав і поширював матеріали, класифіковані на рівні TS/SCI, що є найвищим рівнем засекреченості.
Витік десятків документів вже назвали одним із найбільш руйнівних і ганебних за останнє десятиліття. Документи були поширені серед невеликої групи в текстовому та відеочаті Discord.
На початку квітня видання The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.
13 квітня ФБР у Норт-Дайтоні, штат Массачусетс заарештувало Джека Тейшейру за підозрою у публікації засекречених документів США.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко