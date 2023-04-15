Останні тижні в мережі почала з’являтись інформація, що український контрнаступ, можливо, доведеться відкласти.

Американське видання The Washington Post у матеріалі за 12 квітня писало, що контрнаступ Збройних сил України може бути затриманий через такі фактори, як погода, повільне постачання техніки, а також нестача боєприпасів.

Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, які містять багато деталей про стан української армії та її можливості, серед іншого – про слабкі місця в системі протиповітряної оборони, що може змусити українське командування змінити плани, пише газета.

Видання The Economist передбачало, що український контрнаступ може відбутися у квітні, втім, усе ще є проблема з боєприпасами та потужностями у питаннях захисту неба.

Своєю чергою американське видання Politico повідомляло, що Сполучені Штати наразі у пришвидшеному темпі поставляють техніку Україні, яка йде одразу на поле бою, а українські військові проводять тренування, щоб підготувати Україну до весняного контрнаступу.

У коментарі Фактам ICTV український військовий експерт та історик Михайло Жирохов каже, що про плани українського війська точно відомі лише Генштабу.

– Знати, коли буде наступ – це виключно прерогатива військових. Не думаю, що якісь політичні методи впливають на це, тому заяви політичних діячів я б не брав до уваги, – каже він.

За його словами, варто звертати увагу не на політичні заяви, а на кількість боєприпасів, які змогли зібрати, кількість збройних формувань, які змогли до цього долучити, а також, як і матеріал WP, погоджується, що треба звертати увагу на погодні умови.

Жирохов каже, що контрнаступу, ймовірно, будуть передувати удари України високоточною зброєю, такою, як РСЗВ HIMARS або ОТРК Точка-У, по чутливих цілях російських окупаційних військ.

Водночас експерт Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков каже, що торік, коли ЗСУ завдавали ударів з HIMARS по російських командних штабах і складах із боєприпасами, це було, в першу чергу, щоб зупинити російський наступ.

– Зараз, я думаю, боєкомплект бережеться до підготовчих дій в наступі. Коли буде вогнева підготовка, то вона не розтягуватиметься на місяці, а можливе буде забере тижні. В ідеалі – все має бути синхронізовано в перші дні, щоб ворог не зміг вжити контрзаходи та перегрупуватись. Тому (боєприпаси. – Ред.) і не витрачають, бо все складують, все готують до наших активних дій, – каже він.

Бєлєсков додає, що за контрнаступу ЗСУ все має бути синхронізовано – як удари вглиб оборони противника, так і удари по передньому краю, щоб уможливити прорив оборони й досягнути максимальної ефективності.

Загалом, каже експерт, оцінки американської сторони, які, зокрема, подаються через медіа, спираються на певний золотий стандарт російської армії та української армії.

– Вони беруть якийсь “золотий стандарт” російської армії, який вони мають, а потім роблять оцінки, вважаючи, що тих речей, які вони (росіяни. – Ред.) створили, тобто – оборони, перешкоди – буде достатньо, щоб зустріти український контрнаступ, – каже він.

Бєлєсков додає, що для вдалого контрнаступу Україні не потрібне “найкраще забезпечення”, буде достатньо армії, яка на голову вища, ніж військо РФ.