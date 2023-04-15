Вогнева підготовка забере тижні: чи вистачає Україні техніки та боєприпасів для початку контрнаступу
В очікуванні контрнаступу Збройних сил України, який спочатку планувався на весну 2023 року, почали публікуватись повідомлення про те, що наступальні дії української сторони, можливо, доведеться відкласти.
Крім того, на тлі очікування з’явилась інформація про витік урядових документів Сполучених Штатів, в яких, зокрема, обговорювався контрнаступ, а також відео з російської сторони, які мають на меті вплинути на українське суспільство.
Факти ICTV у розмові з експертами намагались розібратися, що впливає на фактори вдалої контратаки України.
Контрнаступ відкладається?
Останні тижні в мережі почала з’являтись інформація, що український контрнаступ, можливо, доведеться відкласти.
Американське видання The Washington Post у матеріалі за 12 квітня писало, що контрнаступ Збройних сил України може бути затриманий через такі фактори, як погода, повільне постачання техніки, а також нестача боєприпасів.
Ще більше ускладнює заплановану контратаку витік десятків американських військових і розвідувальних документів, які містять багато деталей про стан української армії та її можливості, серед іншого – про слабкі місця в системі протиповітряної оборони, що може змусити українське командування змінити плани, пише газета.
Видання The Economist передбачало, що український контрнаступ може відбутися у квітні, втім, усе ще є проблема з боєприпасами та потужностями у питаннях захисту неба.
Своєю чергою американське видання Politico повідомляло, що Сполучені Штати наразі у пришвидшеному темпі поставляють техніку Україні, яка йде одразу на поле бою, а українські військові проводять тренування, щоб підготувати Україну до весняного контрнаступу.
У коментарі Фактам ICTV український військовий експерт та історик Михайло Жирохов каже, що про плани українського війська точно відомі лише Генштабу.
– Знати, коли буде наступ – це виключно прерогатива військових. Не думаю, що якісь політичні методи впливають на це, тому заяви політичних діячів я б не брав до уваги, – каже він.
За його словами, варто звертати увагу не на політичні заяви, а на кількість боєприпасів, які змогли зібрати, кількість збройних формувань, які змогли до цього долучити, а також, як і матеріал WP, погоджується, що треба звертати увагу на погодні умови.
Жирохов каже, що контрнаступу, ймовірно, будуть передувати удари України високоточною зброєю, такою, як РСЗВ HIMARS або ОТРК Точка-У, по чутливих цілях російських окупаційних військ.
Водночас експерт Національного інституту стратегічних досліджень та старший аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков каже, що торік, коли ЗСУ завдавали ударів з HIMARS по російських командних штабах і складах із боєприпасами, це було, в першу чергу, щоб зупинити російський наступ.
– Зараз, я думаю, боєкомплект бережеться до підготовчих дій в наступі. Коли буде вогнева підготовка, то вона не розтягуватиметься на місяці, а можливе буде забере тижні. В ідеалі – все має бути синхронізовано в перші дні, щоб ворог не зміг вжити контрзаходи та перегрупуватись. Тому (боєприпаси. – Ред.) і не витрачають, бо все складують, все готують до наших активних дій, – каже він.
Бєлєсков додає, що за контрнаступу ЗСУ все має бути синхронізовано – як удари вглиб оборони противника, так і удари по передньому краю, щоб уможливити прорив оборони й досягнути максимальної ефективності.
Загалом, каже експерт, оцінки американської сторони, які, зокрема, подаються через медіа, спираються на певний золотий стандарт російської армії та української армії.
– Вони беруть якийсь “золотий стандарт” російської армії, який вони мають, а потім роблять оцінки, вважаючи, що тих речей, які вони (росіяни. – Ред.) створили, тобто – оборони, перешкоди – буде достатньо, щоб зустріти український контрнаступ, – каже він.
Бєлєсков додає, що для вдалого контрнаступу Україні не потрібне “найкраще забезпечення”, буде достатньо армії, яка на голову вища, ніж військо РФ.
Що кажуть у Києві?
Міністр оборони України Олексій Резніков каже, що сьогодні час працює на користь України, оскільки можливість підготуватися до контрнаступу дає низка поразок окупантів у спробі наступати на Донбасі, а також зростання напруження всередині самої Росії.
Очільник оборонного відомства додає, що українським військовим усе ще потрібен час, щоб освоїти нове озброєння, підготувати підрозділи й отримати додаткові системи ППО.
Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що для успіху ЗСУ на полі бою необхідно реалізувати три кроки. Йдеться про: прискорення поставок вже обіцяного озброєння та боєприпасів; додаткові поставки зброї; початок тренувань українських пілотів на західних літаках.
Своєю чергою секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов каже, що рішення про початок наступальних дій ЗСУ буде ухвалено в останній момент, а Генеральний штаб ЗСУ має низку варіантів його проведення.
– Якщо хтось думає, що у нас є лише один варіант, то це не відповідає дійсності. Навіть три варіанти – це мало, – заявив він.
З цими словами Данілова погоджується і військовий експерт Михайло Жирохов.
– Оперативний відділ Генерального штабу плани (щодо контрнаступу. – Ред.) робить на постійній основі, вони корегуються залежно від ситуації на фронті. Що дуже важливо, що цих планів декілька.
Тому в останній момент начальник Генштабу та головнокомандувач, ставлячи політиків перед планом, обирають ці плани. Це не просто так, що сьогодні прокинувся пан Залужний і вирішив наступати на Запорізькому напрямку. Це дуже велика кількість напрацювань, які починають реалізовуватись за два-три дні до наступу, – каже він.
Президент Володимир Зеленський відмовляється озвучувати якісь деталі щодо контрнаступу, втім, каже, що у росіян все ще є шанс уникнути знищення.
– Важко сказати, як і коли це станеться. Не можу розголошувати деталі. Ми не хочемо дати шансу російським терористам підготуватися до наших деокупаційних кроків. Та ми це зробимо. Вони мають знати, що ми це точно зробимо. Але у них ще є шанс піти геть, або ми їх знищимо, – казав глава держави 3 квітня.
Крім того, президент України каже, що сьогодні ЗСУ повинні дочекатися усієї зброї від Заходу, щоб почати контрнаступальні дії.
– Ми чекаємо, коли з країн-партнерів надійдуть боєприпаси. Поки що не можемо почати (контрнаступ. – Ред.). Без танків, гармат і HIMARS ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт, – сказав він в інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.
Президент каже, що сьогодні ситуація на Донбасі має складнощі через нестачу боєприпасів, а ворог щодня витрачає приблизно втричі більше боєприпасів, аніж ЗСУ.
Паралельно з цим про відкладання контрнаступальних дій з боку України заявив і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який у коментарі американському виданню The Hill сказав про ймовірний початок контрнаступу ЗСУ влітку, а не навесні, як планувалося раніше.
Як на контрнаступ намагаються вплинути з-за кордону?
На тлі повідомлень про підготовку та майбутній початок наступальних дій ЗСУ, в Росії на федеральних каналах регулярно обговорюються ті заходи, які треба запровадити, щоб не допустити успіху України.
Зокрема, у російських експертних колах вже почали з’являтися повідомлення про “артилерійську дієту боєприпасів” – це означає, що ворогу доводиться економити боєприпаси під час свого наступу.
Іншим кроком щодо реакції на підготовку Сил оборони до наступу є спроба Росії деморалізувати як українське військо, так і цивільне суспільство України. Так, ймовірно, однією зі спроб вплинути на українців була публікація відео зі стратою українського військовополоненого, де ще живій людині російські кати відрізають голову.
Юристка у сфері міжнародного кримінального права, голова ГО LingvaLexa Анна Вишнякова вважає, що хоч відео і спрямоване на залякування українців, але це, навпаки, викличе більше внутрішнього спротиву та “ще більше люті на звірські дії РФ”.
Анна Вишнякова вважає, що публікацію такого відео можна обґрунтувати тим, що росіяни намагаються дегуманізувати українців.
Водночас витік урядових документів Пентагону, який деякі експерти також називають фактором, що може вплинути на контрнаступ ЗСУ, не слід сприймати настільки серйозно, вважає колишній командувач військ США у Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.
За його словами, Україна має бути менш “засмучена” наслідками, ніж США, які у цьому випадку продемонстрували “вразливість”.
Крім того, за даними Associated Press, Київ не ділився з Вашингтоном планами щодо майбутнього контрнаступу, оскільки не впевнений, що США зможуть зберегти цю таємницю, тому витік секретних документів Пентагону не має зашкодити українському війську у веденні бойових дій.
Проте начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов визнає, що Росія є найбільшим вигодоотримувачем з витоку урядових документів США.
Довіряти ЗСУ
Усі експерти, які розмовляли з редакцією Фактів ICTV, погоджуються, що довіряти у питанні запланованого контрнаступу варто Генеральному штабу ЗСУ, який і розробляє ці плани.
Ба більше, військовий експерт Михайло Жирохов допускає, що повідомлення про відкладання контрнаступу ЗСУ є одним із проявів введення противника в оману.
За прогнозами самого Генерального штабу, протягом цього року, а саме навесні та влітку, Росія продовжить нарощувати кількісні та якісні показники з’єднань і військових частин, залучених у російсько-українській війні.
Крім того, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов каже, що через дії ЗСУ Кремль може вкотре переглянути свою стратегію щодо війни проти України.
У Генштабі також повідомляли, що ворог уже попереджає населення окупованих територій примусову евакуацію на Запоріжжі та в Херсонській області.
Минулого року перед контрнаступом Міноборони та Генштаб закликали українців до режиму інформаційної тиші, аби не поширювати інформацію щодо планів Збройних сил України та не давати Росії простору для реакції на дії українських захисників.
Ще наприкінці березня вже цього, 2023 року, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також закликала українців ніде не обговорювати майбутній контрнаступ ЗСУ. Серед іншого, заявила, що військові плани та задуми можуть поширювати лише три особи: президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
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