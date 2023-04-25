санкції проти РФ

Міжнародна робоча група опублікувала план дій щодо чергового посилення санкцій проти країни-агресора Російської Федерації.

Про представлення плану дій повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, попередній план, представлений торік, став основою для введення важливих санкцій.

Андрій Єрмак наголошує, що напрацюванням групи запроваджено ембарго на російську нафту й нафтопродукти, обмеження ціни на них, повні блокувальні санкції приблизно проти 20 найбільших російських банків.

Крім того, Росію позбавлено всіх прав у FATF (Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей).

Під торговельні обмеження потрапив безпрецедентно широкий список товарів подвійного призначення, накладено індивідуальні санкції на тисячі осіб із різних сфер, створено координаційний механізм імплементації санкцій Великої сімки, наголошує очільник Офісу президента.

Які нові заходи пропонує група

Знизити верхню межу ціни на нафту до $45 за барель сирої нафти з цільовим показником $30 за барель. Поточна верхня межа ціни становить $60 за барель, що значно перевищує граничну собівартість видобутку.

Посилити контроль за дотриманням граничних цін на нафту (реєстр нафтоперевізників, офіційна публікація ціни вантажу, страхування на випадок розливу нафти, штрафи за недотримання верхньої межі ціни на нафту).

Запровадити податок на імпорт російської нафти та газу до країн санкційної коаліції.

Припинити пряме постачання російського газу до ЄС, окрім як через Україну. Це покладе край використанню Росією Турецького потоку. Україна закликає країни Східної Азії – Японію, Південну Корею та Тайвань – припинити купувати російські енергоносії.

Україна вимагає накладення повних санкцій на Газпромбанк та ввести повне оподаткування на західні нафтогазові компанії, що залишаються в Росії.

Накласти санкції на Росатом та запровадити повне ембарго на всю металургійну продукцію без винятків. Експорт російських металів становить значну частину доходів Росії – у 2021 році РФ експортувала товарів на загальну суму $32,9 млрд.

Запровадити санкції проти алмазної індустрії РФ. Наприклад, у 2021 році Бельгія імпортувала 41% всього російського експорту алмазів, що дало прибуток $2,1 млрд.

Запровадити повні санкції проти 10 найбільших російських золотодобувачів і виробників.

Посилення військових санкцій

Посилити експортний контроль та контроль за дотриманням санкцій.

Запровадити вторинні санкції проти компаній у третіх країнах, які постачають Росії товари військового та подвійного призначення.

Розширити перелік товарів подвійного використання.

Припинити виробництво та постачання високотехнологічної продукції, яка допомагає російським військовим. Російські ракети і безпілотники оснащені мікрочипами іноземного виробництва, які підтримують ГЛОНАСС. Такі чипи виготовляють, зокрема Linx Technologies (США), Qualcomm (США) і STMicroelectronics (Швейцарія).

Запровадити комплексні санкції проти російського та білоруського військово-промислового сектору.

Посилення технологічних санкцій

Зупинити потік ІТ та супутніх технологічних товарів до Росії.

Заблокувати та вимкнути будь-які наявні ІТ-ресурси західних компаній, розгорнуті на території Росії (центри обробки даних, серверні кластери, ліцензійне програмне забезпечення, вебпрограми тощо), щоб унеможливити їхнє повторне використання російським урядом.

Запровадити широкі санкції проти західних постачальників будь-якого програмного забезпечення, які можуть пасивно чи активно підтримувати кібердіяльність РФ.

Документ пропонує кілька механізмів, щоб скоротити поширення російської пропаганди та дезінформації в західних ЗМІ.

Посилення фінансових санкцій

Запровадити повні санкції проти десяти найбільших російських банків: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Кредитный банк Москвы, банк Открытие, ВЭБ, Промсвязьбанк та Совкомбанк.

Відключити всі великі російські банки від SWIFT.

Ухвалити законодавство, яке забезпечить правову основу для конфіскації приватних російських активів.

Створити фонд для відбудови України.

Посилення індивідуальних санкцій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запропонувало індивідуальні санкції – замороження активів та заборону на видачу віз – проти понад 25 000 осіб.

Однак навіть найактивніші країни коаліції поки запровадили індивідуальні санкції лише проти частини з цих осіб (приблизно 1500 осіб – США та ЄС, 1700 – Канада). Набагато більше росіян має бути піддано санкціям, наголошують в Офісі президента.

Крім того, індивідуальні санкції мають розширюватися.

Також в ОПУ заявляють, що важливим є аспект визнання країнами Росії державою – спонсором тероризму.

Джерело : Офіс президента

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