Про F-16, Бахмут та переговори: головні тези з пресконференції Зеленського у Японії

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Японії дав пресконференцію. Відповіді на найголовніші питання, які закрив голова нашої держави – читайте далі.

Про винищувачі F-16 для України

Зеленський заявив, що Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, проте коли це станеться – відкрите питання.

– Ми справді довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат… Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити навчання, – сказав він.

Про Бахмут

Зеленський повідомив, що українські військові продовжують виконувати важливе завдання у Бахмуті, а Росія не контролює місто.

– Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди могли б бути в оточенні… Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений сьогодні Російською Федерацію. Жодних двох тлумачень цього бути не може, – відзначив президент.

Також голова держави сказав, що фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують Бахмут, де майже немає нічого живого.

Про Хіросіму та міста України

– Фотографії зруйнованої Хіросіми нагадують мені абсолютно Бахмут та інші такі містечка. Нічого живого немає, всі будівлі зруйновані, немає розуміння навіть, де вулиця, де будівля. Це просто тотальна руйнація, нічого немає, людей ніяких немає.

Ми бачимо, де ми знаходимося, сьогодні – це (Хіросіма, – Ред.) сучасне місце, яке виглядає живим, з повагою до людей, до цінностей. І ось фотографії трагедії у Хіросімі – і ось, що ми бачимо зараз. І я вважаю, що те саме буде і у Бахмуті, і в інших містах і селах. На жаль, сьогодні це трагедія, але у майбутньому буде відбудова, – сказав голова держави.

Про ЗАЕС

Зеленський заявив, що Росія повинна відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати Запорізьку АЕС, яка є окупованою нею, під повний контроль України та МАГАТЕ.

– Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об’єднання. Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС, – зазначив Зеленський.

Він додав, що РФ поводиться як держава-терорист, якаробить з АЕС полігон для зберігання зброї та снарядів та прикривається станцією, щоб обстрілювати міста з реактивної артилерії.

Про переговори

Зеленський заявив, що Росія не має шансів на дипломатичне завершення війни в Україні, поки її війська перебувають на українських територіях.

– У Росії немає шансів до жодних дипломатичних шляхів, поки її війська перебувають на нашій території із порушенням наших територіальної цілісності та суверенітету, усіх законів та міжнародного права. Поки війська РФ знаходяться на території України, з ними ніхто ніяких справ не матиме, – наголосив Зеленський.

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