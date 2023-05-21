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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Именно эта Сессия G7 стала самой главной и самой результативной для Украины — Жовква

Именно эта Сессия G7 стала самой главной и самой результативной для Украины — Жовква
Фото: Офис президента

Впервые с начала полномасштабной российской агрессии за одним столом с президентом Украины были все лидеры G7 и лидеры самых влиятельных государств Глобального Юга — Индии, Бразилии и Индонезии. Они обсудили украинскую Формулу мира, на которой должно базироваться восстановление мира в Украине.

Об этом сообщил в своем Facebook сообщил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква.

Он отметил, что украинская сторона четко объяснила, почему Формула мира может быть только украинской — ведь война происходит именно на украинской земле и именно украинцы борются за свое право на независимость, территориальную целостность, безопасное и успешное будущее.

Участники сегодняшней итоговой сессии приняли следующие решения:

  • все государства должны придерживаться принципов Устава ООН, в первую очередь, таких как уважение суверенитета и территориальной целостности;
  • конфликты необходимо решать исключительно мирным путем и на основе диалога;
  • не допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво в любой точке мира;
  • международный порядок должен основываться на верховенстве права.

Участники сессии обсудить сроки проведения Глобального саммита мира, а Украина заручилась поддержкой партнеров в помощи над его подготовкой.

– Важно, что Украина стала полноправным участником сегодняшнего диалога о совместном противостоянии вызовам мира и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, – отмечает Жовква.

Также, в Хиросиме Президент Украины провел двусторонние встречи со всеми лидерами G7 и большинством лидеров Глобального Юга, которые принимали участие в Саммите, в частности с премьер-министром Индии, президентами Индонезии и Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии.

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G7, Война в Украине, Владимир Зеленский, Саміт, Япония
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