Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб проводити референдум: МЗС про “мирний план” Індонезії

Очільник Міноборони Індонезії Правобо Субіанто запропонував встановити режим припинення вогню в Україні та сформувати демілітаризовану зону під наглядом ООН.

В українському МЗС пояснили, чому індонезійський мирний план не спрацює.

Так, Правобо Субіанто пропонує відвести сили з кожної сторони на 15 км. Крім того, міністр вважає доцільним на різних “спірних територіях” провести референдум під егідою ООН, щоб об’єктивно з’ясувати настрої їхніх жителів.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь наголосив, що між Україною та Російською Федерацією немає жодних спірних територій, щоб там проводити референдуми. Є тимчасово окуповані землі Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупований Крим. Проте це все є територіями суверенної України. Факт, який зафіксовано в офіційних документах ООН.

На окупованих територіях російські війська вчиняють воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид українців. І саме Росія має забратися з українських земель, а Україна — відновити свою територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах.

– Припинення вогню, розведення сил на 15-кілометрову відстань та створення демілітаризованої зони не спрацюють. Росія зараз намагається всіляко зірвати український контрнаступ. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії, – заявив Олег Ніколенко.

Тому у МЗС наголошують, що не може бути жодних альтернативних сценаріїв закінчення війни – лише на умовах України.

Речник МЗС закликав Індонезію долучитися до Формули миру президента Зеленського, адже довготривалий мир в Україні означає цілковите звільнення українських територій від російської окупації.

Джерело: The Straits Times

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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