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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы проводить референдум: МИД о “мирном плане” Индонезии

Между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы проводить референдум: МИД о “мирном плане” Индонезии

Глава Минобороны Индонезии Правобо Субианто предложил установить режим прекращения огня в Украине и сформировать демилитаризованную зону под наблюдением ООН.

В украинском МИД объяснили, почему индонезийский мирный план не сработает.

Так, Правобо Субианто предлагает отвести силы с каждой стороны на 15 км. Кроме того, министр считает целесообразным на различных “спорных территориях” провести референдум под эгидой ООН, чтобы объективно выяснить настроения их жителей.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ подчеркнул, что между Украиной и Российской Федерацией нет никаких спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. Есть временно оккупированные земли Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также оккупированный Крым. Однако это все является территориями суверенной Украины. Факт, который зафиксирован в официальных документах ООН.

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На оккупированных территориях российские войска совершают военные преступления, преступления против человечности и геноцид украинцев. И именно Россия должна убраться с украинских земель, а Украина — восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах.

— Прекращение огня, разведение сил на 15-километровое расстояние и создание демилитаризованной зоны не сработают. Россия сейчас пытается всячески сорвать украинское контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, закрепиться на оккупированных территориях и накопить силы для новой волны агрессии, — заявил Олег Николенко.

Поэтому в МИД отмечают, что не может быть никаких альтернативных сценариев окончания войны — только на условиях Украины.

Представитель МИД призвал Индонезию присоединиться к Формуле мира президента Зеленского, ведь долговременный мир в Украине означает полное освобождение украинских территорий от российской оккупации.

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Источник: The Straits Times

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Індонезія, Война в Украине, МЗС України, Референдум
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