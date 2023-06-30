Кандидат у президенти США Майк Пенс прибув до України: зустрівся із Зеленським і відвідав Бучу

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс у четвер відвідав Україну, продемонструвавши підтримку європейській державі, яка зазнала нападу з боку Росії, оскільки республіканці, які змагаються за висунення своєї партії на посаду президента, розділилися в думках щодо ролі Америки у війні, що триває.

Під час візиту до Києва Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським за зачиненими дверима в президентському палаці, заявивши українському лідеру, що його рішучість підтримати країну сильніша, ніж будь-коли.

Перебуваючи в столиці України, Пенс також відвідав дитячий центр, який опікується українською молоддю, що була евакуйована з окупованих територій або була силоміць вивезена до Росії, вшанував Стіну пам’яті загиблих захисників України та відвідав Михайлівську церкву.

Пенс також зупинився в трьох різних містах і селах – Бучі, Ірпені та Мощуні – за межами Києва, які зазнали значних руйнувань від обстрілів і жахливого насильства над цивільним населенням під час російської окупації минулого року. Він оглянув руїни, зустрівся з місцевими жителями та поклав квіти до меморіалів загиблим у війні.

– Американський народ молиться з вами, підтримує вас в Україні, – сказав він сім’ям, із якими зустрівся в Ірпені.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Майк Пенс наголосив, що його відданість тому, як Америка відіграє свою роль і стоїть пліч-о-пліч з Україною, не змінилася.

– Дякую вам за гостинність, що вітаєте нас сьогодні. Але крім цього, я хотів би подякувати вам за ваше лідерство. Я вважаю, що ви надихнули світ: ваша рішучість, сміливість і жертовність українських військових надихнули весь світ, – сказав Пенс.

Своєю чергою президент Зеленський відзначив надзвичайно важливу потужну підтримку України з боку американського народу, президента США Джозефа Байдена, Конгресу та обох партій.

– Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів, – наголосив він.

У цьому контексті Володимир Зеленський подякував за нещодавні пакети оборонної допомоги обсягом $2,1 млрд і $500 млн, виділені США 6 червня та 27 червня відповідно, а також акцентував на безпрецедентному загальному обсязі наданої підтримки, який із лютого минулого року сягнув $43,1 млрд.

Глава держави окремо висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США.

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В Офісі президента повідомляють, що Зеленський “докладно поінформував ексвіцепрезидента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні”.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів і відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Український лідер також розповів про очікування від Вільнюського саміту НАТО, стосовно якого Київ очікує демонстрації рішучості й визначеності щодо майбутнього членства.

– Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО, – сказав Зеленський.

Зі свого боку Пенс наголосив на важливості того, щоб Сполучені Штати та весь вільний світ і надалі підтримував Україну “до перемоги та до справедливості”.

Також президент України розповів Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС.

Колишній віцепрезидент був рішучим прихильником підтримки України з боку США проти російського вторгнення, стверджуючи, що це в інтересах Америки.

Як зазначає CNN, питання спричинило розкол серед республіканських кандидатів на виборах 2024 року.

Так, колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі та сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт також закликали до продовження підтримки України з боку США, тоді як колишній президент США Дональд Трамп та губернатор Флориди Рон ДеСантіс, кандидати, які лідирують на первинних виборах від республіканців, поставили під сумнів допомогу США для України.

Як стверджує CNN, візит Пенса в четвер – не перший його візит до країни з початку війни. У березні 2022 року, задовго до того, як він оголосив про свою кандидатуру, Пенс відвідав український кордон і зустрівся з біженцями, які покинули свої домівки, рятуючись від насильства. Водночас у Офісі президента назвали цей візит “першим від початку повномасштабної російської агресії”.

Колишній віцепрезидент США попередив, що Росія може не зупинитися на Україні і погрожуватиме союзникам по НАТО, що призведе до того, що Америка буде змушена відправити туди свої війська.

– Не робіть помилок: Це не американська війна. Але якщо ми похитнемося у нашому зобов’язанні надати підтримку народу України в захисті своєї свободи, наші сини і дочки незабаром можуть бути покликані захищати нашу свободу, – сказав він у лютневій промові в Техаському університеті в Остіні, присвяченій першій річниці вторгнення Росії в Україну.

Він також назвав Путіна “воєнним злочинцем” і заявив, що в Республіканській партії “немає місця для апологетів Путіна”.

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