Важливо перемогти до саміту у Вашингтоні: коли Україна отримає запрошення до НАТО
Україна може розраховувати на запрошення до НАТО на наступному саміті блоку, який відбудеться у Вашингтоні у квітні 2024 року, якщо до того часу переможе у війні.
Про це заявив народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
– Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то в нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО, – наголосив політик.
В іншому разі, на його думку, жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, не варто очікувати.
Говорячи про результати саміту НАТО у Вільнюсі, Чернєв зауважив, що Україна впритул наблизилася до членства, прибравши перепону у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.
– Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок – перемога у війні. І ми цей крок обов’язково зробимо, – підсумував нардеп.
Водночас він визнав, що тривалість війни залежить від того, “на скільки в Росії вистачить сил і ресурсів”, тобто, коли вона зазнає поразки на полі бою, “їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі”.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк