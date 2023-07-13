Важливо перемогти до саміту у Вашингтоні: коли Україна отримає запрошення до НАТО

Україна може розраховувати на запрошення до НАТО на наступному саміті блоку, який відбудеться у Вашингтоні у квітні 2024 року, якщо до того часу переможе у війні.

Про це заявив народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

– Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то в нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО, – наголосив політик.

В іншому разі, на його думку, жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, не варто очікувати.

Говорячи про результати саміту НАТО у Вільнюсі, Чернєв зауважив, що Україна впритул наблизилася до членства, прибравши перепону у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.

– Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок – перемога у війні. І ми цей крок обов’язково зробимо, – підсумував нардеп.

Водночас він визнав, що тривалість війни залежить від того, “на скільки в Росії вистачить сил і ресурсів”, тобто, коли вона зазнає поразки на полі бою, “їй доведеться припинити війну незалежно від комюніке саміту НАТО у Вільнюсі”.

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