За зачиненими дверима рішуче говорять, що Україна стане членом НАТО – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що попри те, що у підсумковому комюніке саміту НАТО у Вільнюсі немає чітких слів про наше запрошення до Організації Північноатлантичного блоку, Україна все ж отримала чіткі запевнення, що ми там будемо.

Про це очільник МЗС розповів в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

Дмитро Кулеба загалом позитивно оцінив результати саміту НАТО у Вільнюсі, хоча у комюніке немає чітких слів про наше запрошення до блоку у певні строки.

На думку міністра, на саміті у Вільнюсі Києву вдалося подолати психологічний бар’єр, і Україну реально бачать майбутнім членом НАТО.

– З одного боку, вони (члени блоку – Ред.) не зробили квантового ривка. Але з іншого – я бачу, що цей квантовий ривок неминучий, і він відбудеться раніше, ніж нам здається. За зачиненими дверима всі спокійно і впевнено кажуть: Не хвилюйтеся, ви будете членом НАТО, – заявив міністр закордонних справ.

На думку очільника МЗС, головні партнери України побоюються швидкого приєднання нашої країни до НАТО, хоча всі впевнені, що ми неодмінно станемо членом блоку.

За 48 годин до початку саміту у тексті комюніке взагалі не мало бути слів про наше запрошення, зауважив Дмитро Кулеба. Проте завдяки аргументованим перемовинам із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами та Німеччиною, вдалося переконати їх, що слово “запрошення” може бути в тексті.

На запитання Вадима Карп’яка, чи не буде запрошення України до НАТО таким собі важелем тиску на Росію під час майбутніх мирних перемовин, міністр закордонних справ наголосив, що президент США Джо Байден за зачиненими дверима чітко заявив, що ні в кого не повинно бути сумнівів, що Україна буде членом Північноатлантичного блоку.

Якщо Байден робить таку заяву, то очевидно він бере на себе політичне зобов’язання, вважає Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що на саміті у Вільнюсі оголосили про подальшу військову підтримку України, створення Ради Україна – НАТО та скасування плану дій щодо членства. Водночас Україна так і не отримала запрошення стати членом блоку і не почула про конкретні часові рамки вступу. Президент Володимир Зеленський назвав результати “хорошими, але не ідеальними”.

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