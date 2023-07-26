СБУ та ДБР прийшли з обшуками до нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдівах

Співробітники СБУ та ДБР провели обшуки у заступника голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом службового відрядження.

Слідчі дії пов’язані з тим, що він, попри заборону для чиновників на виїзд за кордон під час воєнного стану, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

За даними слідства, у середині липня Арістов перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

– За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни “службового відрядження” народного обранця, – повідомили в СБУ.

Наразі точно відомо, що у липні нардеп на три дні виїхав із робочим візитом до сусідньої європейської країни, де 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одній із приватних клінік Києва до 19 липня 2023 року включно.

Медики не оглядали Арістова, тому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості.

Також слідчі з’ясували, що депутат разом з дружиною та дітьми до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки – у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Вдома у нардепа співробітники СБУ виявили закордонний паспорт, в якому є відмітки про виїзд на Мальдіви.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Наразі СБУ перевіряє контакти депутата у період перебування за кордоном, а також інформацію щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.

Напередодні після оприлюднення розслідування журналістів Cлідство.Інфо про те, що нардеп від партії Слуга народу Юрій Арістов у середині липня був на Мальдівах, керівник фракції Давид Арахамія ініціював його виключення.

А спікер парламенту Руслан Стефанчук показав скрин заяви Арістова про складання повноважень народного депутата, яку Рада розгляне найближчим часом.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.