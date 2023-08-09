ВР припинила повноваження нардепа Холодова

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата України Андрія Холодова.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 308 народних обранців.

Він зазначив, що тепер у Верховній Раді стало 403 парламентарів.

Раніше до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата України Андрія Холодова про складання повноважень нардепа.

У розслідуванні журналістів проєкту Схеми повідомлялось, що Андрій Холодов виїхав за кордон пів року тому і зараз продовжує там перебувати. Зазначалось, що Холодов був на Кіпрі разом з сім’єю, де має родинний маєток.

Джерело: Ярослав Железняк

Фото: Андрій Холодов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.