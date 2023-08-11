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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кулеба порівняв контрнаступ ЗСУ з битвою на горі Монтекассіно в Італії під час Другої світової війни

Кулеба порівняв контрнаступ ЗСУ з битвою на горі Монтекассіно в Італії під час Другої світової війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступ Сил оборони України хоча і просувається повільно, проте постійно.

Про це очільник МЗС наголосив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами міністра, для просування ЗСУ неабиякою перешкодою є щільні оборонні позиції, які росіяни зводили впродовж багатьох місяців.

– Нашим воїнам нелегко просуватися вперед. Але ми це робимо. Це нагадує битву під Монтекассіно під час Другої світової війни в Італії. Спочатку союзників заблокували разючими за масштабом німецькими оборонними позиціями. Їм знадобилося чотири місяці, щоб їх подолати. Та зрештою їм вдалося звільнити Рим, – заявив Дмитро Кулеба.

Зараз наші Сили оборони у схожій ситуації – в Італії була зимова лінія фортифікацій ворога, а у нас – літня. Міністр закордонних справ наголосив, що наші військові можливості зростають, а російські – зменшуються.

Довідка: за 120 км від Риму на горі Монтекассіно під час Другої світової війни нацистські війська створили собі центральний пункт укріплення – він мав захищати підступи до Риму. У травні 1944 року гору штурмували союзні війська, серед яких був і Другий корпус польської армії генерала Владислава Андерса. Поряд із поляками тоді мужньо билися й українці.

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Раніше повідомлялося, що за два місяці наступу ЗСУ відбулося майже повне знищення першої з трьох ліній оборони РФ.

Фото: скриншот

Джерело: МЗС
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, контрнаступ, МЗС України
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Наталя Луценко
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