Кулеба порівняв контрнаступ ЗСУ з битвою на горі Монтекассіно в Італії під час Другої світової війни
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що контрнаступ Сил оборони України хоча і просувається повільно, проте постійно.
Про це очільник МЗС наголосив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.
За словами міністра, для просування ЗСУ неабиякою перешкодою є щільні оборонні позиції, які росіяни зводили впродовж багатьох місяців.
– Нашим воїнам нелегко просуватися вперед. Але ми це робимо. Це нагадує битву під Монтекассіно під час Другої світової війни в Італії. Спочатку союзників заблокували разючими за масштабом німецькими оборонними позиціями. Їм знадобилося чотири місяці, щоб їх подолати. Та зрештою їм вдалося звільнити Рим, – заявив Дмитро Кулеба.
Зараз наші Сили оборони у схожій ситуації – в Італії була зимова лінія фортифікацій ворога, а у нас – літня. Міністр закордонних справ наголосив, що наші військові можливості зростають, а російські – зменшуються.
Довідка: за 120 км від Риму на горі Монтекассіно під час Другої світової війни нацистські війська створили собі центральний пункт укріплення – він мав захищати підступи до Риму. У травні 1944 року гору штурмували союзні війська, серед яких був і Другий корпус польської армії генерала Владислава Андерса. Поряд із поляками тоді мужньо билися й українці.
Раніше повідомлялося, що за два місяці наступу ЗСУ відбулося майже повне знищення першої з трьох ліній оборони РФ.
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Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко