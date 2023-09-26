Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України

США Україна
Фото: Getty Images

У межах діалогу, що триває з Києвом та іншими сторонами, США запропонували перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

– Цей перелік було надано як основу для консультацій з урядом України та ключовими партнерами за нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами, – йдеться у заяві.

Зараз дивляться

Там нагадали, що під час останньої зустрічі у Білому дому 22 вересня з президентом Володимиром Зеленським Джо Байден висловив прагнення допомогти народу України захистити себе зараз від російської агресії та відновитися після перемоги, включно з підтримкою реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, та у створенні сприятливого середовища для ведення бізнесу, вливання американських і європейських інвестицій.

Дивіться також
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України

Війна в Україні, Посольство США, Реформи, Російська агресія, США-Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Польські експерти вважають, що у Пшеводуві впала ракета від української ППО – ЗМІ
Падіння ракети в Польщі, Пшеводув
США можуть передати Україні ще 30 танків Abrams – ЗМІ
Танки Abrams
Ексдиректора Київводоканалу викрили на розкраданні 65 млн грн на початку великої війни
Вода - водопровідний кран
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Виїзд чоловіків за кордон з 1 жовтня: основні зміни
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України
ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України
ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь