США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України
У межах діалогу, що триває з Києвом та іншими сторонами, США запропонували перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
– Цей перелік було надано як основу для консультацій з урядом України та ключовими партнерами за нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами, – йдеться у заяві.
Там нагадали, що під час останньої зустрічі у Білому дому 22 вересня з президентом Володимиром Зеленським Джо Байден висловив прагнення допомогти народу України захистити себе зараз від російської агресії та відновитися після перемоги, включно з підтримкою реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, та у створенні сприятливого середовища для ведення бізнесу, вливання американських і європейських інвестицій.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк