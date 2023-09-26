США запропонували перелік пріоритетних реформ, необхідних для відновлення України

У межах діалогу, що триває з Києвом та іншими сторонами, США запропонували перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

– Цей перелік було надано як основу для консультацій з урядом України та ключовими партнерами за нашої незмінної підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку Сполучені Штати рішуче підтримують. Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами, – йдеться у заяві.

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Там нагадали, що під час останньої зустрічі у Білому дому 22 вересня з президентом Володимиром Зеленським Джо Байден висловив прагнення допомогти народу України захистити себе зараз від російської агресії та відновитися після перемоги, включно з підтримкою реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, та у створенні сприятливого середовища для ведення бізнесу, вливання американських і європейських інвестицій.

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