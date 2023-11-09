Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Мексики.
Про це глава держави повідомив у своєму Тelegram.
Віз заначив, що Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об’єднує одне й те ж саме – прагнення до свободи, миру та справедливості.
– Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини, свою землю та своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі та йти шляхом розвитку разом з іншими націями на Землі. Це не просто слова – це те, що ми захищали й захищаємо щодня, – написав президент.
Також Зеленський подякував за увагу до України та зацікавленість у правді про нашу країну і про російську війну проти України й зазначив, як Мексика може допомогти нам повернути мир і справедливість.
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