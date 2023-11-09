Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Заява Фаріон про українських військових: Чернєв звернувся до СБУ
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Чи мають право ТЦК і СП зупиняти авто для вручення повістки: коментар юриста
Частякова попередили, що гранати бойові: в МВС розповіли про деталі трагедії
Терміново
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики

Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Мексики.

Про це глава держави повідомив у своєму Тelegram.

Віз заначив, що Україна та Мексика – країни з різними національними долями, але нас об’єднує одне й те ж саме – прагнення до свободи, миру та справедливості.  

Зараз дивляться

– Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини, свою землю та своє право самим вирішувати своє майбутнє. Бути в безпеці, бути рівними, вільними, жити в повазі та йти шляхом розвитку разом з іншими націями на Землі. Це не просто слова – це те, що ми захищали й захищаємо щодня, – написав президент. 

Також Зеленський подякував за увагу до України та зацікавленість у правді про нашу країну і про російську війну проти України й зазначив, як Мексика може допомогти нам повернути мир і справедливість.

Читайте також
Це пріоритет: Зеленський про подальші кроки для наближення членства України в ЄС
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Мексика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Понад 50% українців вірить у вступ України в ЄС до 2024 року – опитування
прапори України та ЄС
Глобальний саміт щодо формули миру може пройти на початку 2024 року – Жовква
Ігор Жовква
В Україні немає російської меншини, тому це не проблема у переговорах з ЄС – Стефанішина
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Нищівна поразка. РФ вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН
Міжнародний суд ООН, Гаага
У Херсоні пролунав вибух під час ракетної небезпеки
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики

Завантаження

Ігри
Відео
Здоров'я
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво

Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.

Оксана Михайлова
Град на мінімалках або Партизан-Град: як працюють установки залпового вогню на пікапах
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
ГУР ліквідувало колаборанта | 100 тисяч снарядів для України | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Втома від війни та корупція — назад у 2016? | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Офіційно: це зробило ГУР! | СБУ викрила зрадницю на Донеччині | Новини Факти ICTV за 08.11.2023
Ми – два народи, які глибоко цінують свої родини. Зеленський провів розмову зі студентами Мексики
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь