Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Заявление Фарион об украинских военных: Чернев обратился в СБУ
Взрывы в Днепре и шаги Украины для приближения членства в ЕС: главные события ночи 9 ноября
Имеют ли право ТЦК и СП останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста
Частякова предупредили, что гранаты боевые: в МВД рассказали о деталях трагедии
Срочно
Вблизи Кривого Рога оккупанты ударили по объекту инфраструктуры: что известно
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики

Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в онлайн-формате со студентами и преподавателями высших учебных заведений Мексики.

Об этом глава государства сообщил в своем Тelegram.

Виз отметил, что Украина и Мексика — страны с разными национальными судьбами, но нас объединяет одно и то же стремление к свободе, миру и справедливости.

Сейчас смотрят

– Мы — два народа, которые глубоко ценят свои семьи, свою землю и свое право самим решать свое будущее. Быть в безопасности, быть равными, свободными, жить в уважении и идти по пути развития вместе с другими нациями на Земле. Это не просто слова — это то, что мы защищали и защищаем каждый день, – написал президент.

Также Зеленский поблагодарил за внимание к Украине и заинтересованность в правде о нашей стране и о российской войне против Украины и отметил, как Мексика может помочь нам вернуть мир и справедливость.

Читайте также
Это приоритет: Зеленский о дальнейших шагах для приближения членства Украины в ЕС
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Владимир Зеленский, Мексика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Более 50% украинцев верит во вступление Украины в ЕС до 2024 года — опрос
прапори України та ЄС
Глобальный саммит по формуле мира может пройти в начале 2024 года — Жовква
Ігор Жовква
В Украине нет русского меньшинства, поэтому это не проблема в переговорах с ЕС — Стефанишина
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Сокрушительное поражение. РФ впервые не избрали в состав Международного суда ООН
Міжнародний суд ООН, Гаага
В Херсоне прогремел взрыв во время ракетной опасности
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики

Загрузка

Игры
Видео
Здоровье
”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Оксана Михайлова
Град на минималках или Партизан-Град: как работают установки залпового огня на пикапах
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
ГУР ликвидировало коллаборанта | 100 тысяч снарядов для Украины | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Усталость от войны и коррупция – назад в 2016? | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Официально: это сделало ГУР! | СБУ разоблачила предательницу в Донецкой области | Новости Факты ICTV за 08.11.2023
Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь