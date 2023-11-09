Мы – два народа, которые глубоко ценят свои семьи. Зеленский провел разговор со студентами Мексики
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в онлайн-формате со студентами и преподавателями высших учебных заведений Мексики.
Об этом глава государства сообщил в своем Тelegram.
Виз отметил, что Украина и Мексика — страны с разными национальными судьбами, но нас объединяет одно и то же стремление к свободе, миру и справедливости.
– Мы — два народа, которые глубоко ценят свои семьи, свою землю и свое право самим решать свое будущее. Быть в безопасности, быть равными, свободными, жить в уважении и идти по пути развития вместе с другими нациями на Земле. Это не просто слова — это то, что мы защищали и защищаем каждый день, – написал президент.
Также Зеленский поблагодарил за внимание к Украине и заинтересованность в правде о нашей стране и о российской войне против Украины и отметил, как Мексика может помочь нам вернуть мир и справедливость.
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