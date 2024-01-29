У Раді хочуть створити ТСК з питань функціонування Києва під час війни

Народні депутати хочуть створити тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради щодо функціонування Києва під час воєнного стану.

Про це повідомив парламентар від фракції Слуга народу Віталій Безгін під час брифінгу.

Він сказав, що члени ТСК разом із експертами максимально проаналізують проблеми, які є у столиці, та запропонують способи для їхнього вирішення.

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— Ці речі стосуватимуться не тільки державного управління, а й критичної інфраструктури, містобудування, планування цієї сфери, – сказав Безгін.

За його словами, усім фракціям парламенту вже розіслали листи з проханням визначитися із кандидатурами членів ТСК. Безгін додав, що після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради.

Нардеп підкреслив, що в роботі такої комісії необхідна участь також представників київської міської влади.

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