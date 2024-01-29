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Політика
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Україна та Угорщина створять спецкомісію з питань нацменшин Закарпаття – Кулеба

Україна та Угорщина створять спецкомісію з питань нацменшин Закарпаття – Кулеба
Фото: МЗС

Україна та Угорщина під егідою обох міністерств закордонних справ створять спецкомісію, яка протягом десяти днів представить конкретне розуміння, як вирішити спірні питання нацменшин на Закарпатті.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі зі своїм угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді.

— У нас була дуже відверта розмова – спочатку дуже довго говорили у вузькому форматі, потім у розширеному. Хочу наголосити на головній рисі цієї розмови – це відвертість, щирість і при цьому конструктивність, — зазначив дипломат.

За словами Сійярто, створення спільної комісії – дуже важлива ініціатива, оскільки з 2017 року у Києві ухвалювали такі закони, які нібито зменшували права угорської нацменшини в Україні.

Зараз дивляться

— У грудні ваш парламент ухвалив закон, який це зупинив. Але у нас прохання, – і може, це занадто, і ви вважаєте, що я не ввічливий, – але ми просимо повернути угорській меншості всі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми нічого більше не просимо, – сказав угорський міністр.

Зокрема, угорська сторона просить про відновлення статусу національної школи, можливість складати атестат зрілості угорською мовою та користуватися угорською у сфері суспільного життя.

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Джерело: Укрінформ
Дмитро Кулеба, Ужгород, Україна-Угорщина
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