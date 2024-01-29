Украина и Венгрия создадут спецкомиссию по вопросам нацменшинств Закарпатья — Кулеба

Украина и Венгрия под эгидой обоих министерств иностранных дел создадут спецкомиссию, которая в течение десяти дней представит конкретное понимание, как решить спорные вопросы нацменьшинств на Закарпатье.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде.

— У нас был очень откровенный разговор — сначала очень долго говорили в узком формате, потом в расширенном. Хочу подчеркнуть главную черту этого разговора – это откровенность, искренность и при этом конструктивность, — обозначил дипломат.

По словам Сийярто, создание совместной комиссии – очень важная инициатива, поскольку с 2017 года в Киеве принимали такие законы, которые якобы сокращали права венгерского нацменьшинства в Украине.

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— В декабре ваш парламент принял закон, остановивший это. Но у нас просьба, — и может, это слишком, и вы сочтете, что я не вежлив, – но мы просим вернуть венгерскому меньшинству все те права, которые оно имело до 2015 года. Мы ничего больше не просим, — сказал венгерский министр.

В частности, венгерская сторона просит о восстановлении статуса национальной школы, возможности составлять аттестат зрелости на венгерском языке и пользоваться венгерским в сфере общественной жизни.

Источник : Укринформ

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