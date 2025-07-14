Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
Президент Володимир Зеленський запропонував віцепрем’єрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
Про це заявив очільник держави.
Юлія Свириденко може очолити уряд
Так, Зеленський під час зустрічі із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко вислухав доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України.
– Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства, – наголосив президент.
Зеленський та Свириденко обговорили конкретні кроки, які зможуть зміцнити економіку України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї.
– З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу, – заявив Володимир Зеленський.
Він зауважив, що найближчим часом очікує від Юлії Свириденко програму дій нового уряду.
Що відомо про Юлію Свириденко
Народилася Юлія Свириденко 25 грудня 1985 року в Чернігові.
Закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет. Має ступінь магістра з менеджменту антимонопольної діяльності.
Навчалася бухгалтерського обліку в Київській школі ринкової економіки. Є сертифікованою спеціалісткою з оцінки нерухомості, обладнання, бізнесу, цінних паперів.
Юлія Свириденко працювала у Чернігівському бюро технічної інвентаризації. У травні 2015 року стала радницею Чернігівської ОДА, а за три місяці очолила департамент економічного розвитку.
З вересня 2017 року виконувала обов’язки першого заступника голови Чернігівської ОДА. У липні 2018 року Юлія Свириденко почала виконувати обов’язки голови Чернігівської ОДА. Залишила посаду 28 листопада 2018 року.
З липня 2020 року Юлія Свириденко обіймала посаду першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Потім працювала заступницею керівника Офісу президента.
4 листопада 2021 року Рада призначили Юлію Свириденко першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України.