Зеленський доручив Сибізі оперативно синхронізувати 18-й пакет санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру МЗС Андрію Сибізі оперативно синхронізувати до української юрисдикції 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

Про це 19 липня повідомив глава держави.

Синхронізація 18-го пакету санкцій ЄС: доручення Зеленського

За словами глави держави, разом з очільником закордонного відомства підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету.

Зараз дивляться

Наразі, говорить Володимир Зеленський, триває робота з країнами Європи поза ЄС, щоб останні приєдналися до відповідних санкційних режимів.

Зокрема, підсумовано співпрацю з партнерами у Європейському Союзі щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Президент України доручив оперативно синхронізувати новий пакет обмежень у межах української юрисдикції. Окремо триває робота з європейськими країнами поза межами ЄС, щоб вони також долучилися до відповідних санкційних режимів.

Другим пунктом доповіді стали домовленості зі Сполученими Штатами, які наразі опрацьовуються. Міністр відзначив позитивну динаміку та висловив сподівання на посилення співпраці. У понеділок запланована нарада з українськими дипломатами для визначення пріоритетів у взаєминах зі США.

Окрім цього обговорено питання призначення нових послів України до країн-партнерів.

Нагадаємо, комітет постійних представників ЄС (Coreper) на позачерговому засіданні вранці 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії після того, як Словаччина відкликала своє вето.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.