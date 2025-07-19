Внесок у кібероборону України: реакція МЗС на санкції Британії проти ГРУ

МЗС України вітає рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо запровадження санкцій проти трьох підрозділів Головного управління Генштабу ЗС РФ та 18 офіцерів військової розвідки за їхню багаторічну зловмисну кібердіяльність, націлену на Британію, країни ЄС, НАТО та Україну.

Про це йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства.

Санкції Британії проти трьох підрозділів ГРУ

У МЗС заявили, що запровадження санкцій проти російських хакерських угруповань є рішучим кроком у відповідь на деструктивну кампанію, яку РФ систематично веде з метою дестабілізації демократичних інституцій Європи, об’єктів енергетичної інфраструктури, телекомунікаційних компаній, впливу на виборчі процеси та засоби масової інформації.

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Метою цього всього є підрив європейської стабільності та безпеки в цілому.

Це також є вагомим практичним внеском у зміцнення захисту України від російської агресії. Адже підсанкційні суб’єкти – ідентифіковані в межах національної атрибуції як угруповання UAC-0056, UAC-0001 та UAC-0002, афілійовані з військовими частинами РФ №29155, №26165 та №74455 – здійснюють кібератаки, кібершпіонаж, акти кібертероризму та інші форми деструктивної діяльності в кіберпросторі, насамперед проти України.

У МЗС зауважили, що з початку 2022 року Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози CERT-UA задокументувала понад 100 кіберінцидентів, пов’язаних з угрупованням UAC-0056, понад 110 – з UAC-0001 і понад 170 – з UAC-0002.

Саме останнє з цих угруповань стоїть за атаками на АТ Укрзалізниця, держреєстри України та ПрАТ Київстар.

Україна засуджує зловмисну гібридну діяльність РФ у кіберпросторі, розглядаючи її як системну загрозу міжнародній безпеці та демократичному ладу.

Київ підтверджує свою відданість співпраці зі Сполученим Королівством, країнами ЄС і НАТО задля посилення спільних зусиль у протидії російським загрозам у п’ятому домені та розбудови стійкого і безпечного кіберпростору.

Напередодні, уряд Великої Британії запровадив санкції щодо трьох підрозділів Головного управління Генштабу ЗС Росії (ГРУ) та 18 російських офіцерів, які здійснювали тривалу шкідливу кібердіяльність.

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