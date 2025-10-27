Президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, де визначили завдання для розширення географії далекобійних ударів по Росії.

Про це повідомив глава держави.

Обговорення на ставці верховного головнокомандувача

Так, під час ставки із президентом обговорили спроможності України для далекобійних санкцій проти Росії. Були присутні також виробники зброї, та ті, хто відповідає за її застосування.

За словами Зеленського, на ставці присутні проаналізували ефективність та результати далекобійних ударів по цілях на території РФ за певний період.

– Російська “нафтопереробка” вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності, – наголосив очільник держави.

Він також заявив, що уряд продовжує працювати з виробниками для довгострокових контрактів. За словами президента, термін у три роки дозволяє виробнику краще планувати використання ресурсів та підвищувати постачання для нашої армії.

Володимир Зеленський наголосив, що кількість контрактів лише збільшуватиметься.

Також на ставці Зеленському доповіли щодо російських ударів по українській інфраструктурі та енергетичних обʼєктах.

– Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні систем протиповітряної оборони. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення, – наголосив президент.

Нагадаємо, що 23 жовтня українські далекобійні дрони вчергове атакували Рязанський нафтопереробний завод. За даними закордонних ЗМІ, Рязанський НПЗ зупинив свою роботу.

Цей НПЗ є четвертим за обсягами виробництва нафтопереробним заводом у Росії.

Також президент США Дональд Трамп погодив нові санкції проти РФ – йдеться про корпорації Лукойл та Роснефть. Факти ICTV розбиралися, як ці санкції вплинуть на економіку Росії.

