Рязанський нафтопереробний завод (НПЗ) зупинив установку первинної перегонки сирої нафти після атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Рязанський НПЗ атакували українські дрони

За даними агентства, підприємство, розташоване на південний схід від Москви, призупинило роботу установки первинної перегонки 23 жовтня після удару українського дрона.

Зараз дивляться

Потужність цього обладнання становить 80 тис. барелів на добу, що дорівнює приблизно чверті загальної потужності заводу.

Рязанський НПЗ є четвертим за обсягами виробництва нафтопереробним заводом у Росії. Його власником є компанія Роснефть. Підприємство не надало коментарів на запит агентства.

НПЗ продовжує роботу, але зменшило обсяги переробки нафти.

Одне з джерел агентства уточнило, що було зупинено кілька суміжних установок, зокрема рекформер, вакуумний гідроочисник газойлю та каталітичний крекінг.

У 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, випустив 2,3 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,2 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч проти четверга підрозділи Сил оборони України завдали ударів по Рязанському НПЗ та складу боєприпасів у районі Валуйок (Бєлгородська область, РФ).

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, на території заводу були зафіксовані вибухи та масштабна пожежа, а склад боєприпасів знищено.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.