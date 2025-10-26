Безпілотники атакували Бєлгородське водосховище, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. На Вовчанському напрямку російські війська опинилися у засідці внаслідок підтоплення.

Про це повідомляють 16-й армійський корпус Збройних сил України та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

Затоплення після пошкодження греблі Бєлгородського водосховища

Як зазначається, вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, проте атаки на неї продовжувалися протягом дня.

За даними російських видань, рівень води впав на понад 1 м, а сама гребля дістала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік, станом на ранок 26 жовтня.

Повідомляється, у районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові.

Під загрозою опинилися підрозділи 128, 116, 68 та 136 бригад російської армії, які перебували на Вовчанському напрямку.

Попередньо, удар по греблі фактично відрізав частину окупантів від постачання та переправ, внаслідок чого їм ускладнено ведення бойових дій проти українських захисників.

Що кажуть у ЗСУ про потоп після пошкодження Бєлгородського водосховища

На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, йдеться у повідомленні 16-го армійського корпусу Збройних сил України.

– Після удару по Білгородській дамбі, остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть – пішла вода у хату, точніше – у Сіверський Донець. Вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян, – звернули увагу там.

Але головне – значно ускладнюється ворожа логістика на Вовчанському напрямку, стверджує 16-й армійський корпус ЗСУ.

Там наголошують, що російські підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил.

У 16-му армійському корпусі Збройних сил України анонсували поповнення обмінного фонду на Вовчанському напрямку.

