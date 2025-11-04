Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада.

Кос про відкриття переговорних кластерів з Україною до кінця листопада

За підсумками процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність європейському є всі підстави для того, щоб Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговорні кластери до кінця листопада, зазначила Європейський комісар з питань розширення Марта Кос.

– Процес скринінгу з Молдовою та Україною було завершено, і (Європейська, – Ред.) Комісія продовжить свою роботу, щоб (Європейська рада, – Ред.) мала змогу відкрити всі кластери до кінця листопада, і я дуже сподіваюся, що це станеться, – сказала Кос у Брюсселі, представляючи на засідання Комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Пакет розширення.

Зокрема, європейський комісар зазначила, що головний принцип у політиці розширення засновано на заслугах.

– Тому, коли ми кажемо, що якщо держави-члени виконують свої зобов’язання, і я дійсно можу довести, бо маю докази у цьому звіті, що вони виконують свої зобов’язання, то ЄС також повинен виконувати свої зобов’язання, – переконана Кос.

Також вона зауважила, що Єврокомісія застосує ранню інтеграцію до країн-кандидатів в ЄС в діяльності, яка планується зараз.

Пояснюючи таку пропозицію, європейський комісар нагадала, що країни-кандидати вже частково інтегровані в простір Євросоюзу, зокрема, беручи участь у різних сферах функціонування ЄС.

Вона для ілюстрації також навела приклад інтеграції України та Молдови до 2027 року в енергетичний ринок ЄС, роботу над узгодженням з технічними стандартами та сертифікаціями ЄС, що розширить єдиний ринок та зміцнить загальноєвропейські ланцюги створення вартості.

– Ці кроки інтеграції відбуваються в обмін на реформи у відповідних сферах політики, але вони повинні бути зарезервовані для тих, хто одночасно підтримує верховенство права, основні права та демократію, а також працює над узгодженням зі спільною зовнішньою та безпековою політикою. Дозвольте мені додати тут, і це виходить за рамки звітів про розширення, що ми також повинні застосовувати ту саму логіку ранньої інтеграції наших майбутніх членів до діяльності, яку Комісія планує зараз, – проінформувала Кос.

Вона зазначила, що “новим імпульсом поступової інтеграції є співпраця у сфері наступних документів, які стосуються того, як захистити нашу демократію”.

– Наступного тижня Колегія ухвалить так званий щит демократії, як ми можемо зберегти нашу демократію, і ми включимо до цього кандидатів”, – деталізувала європейський комісар.

Іншим аспектом такої інтеграції Кос назвала те, що Європейська комісія “вперше в історії ухвалить стратегію для організацій громадянського суспільства, як за допомогою нього можна захистити демократію та план стійкості медіа”.

За її словами, “стійкі медіа є важливою частиною кожної демократичної системи, і, звичайно, особливо в боротьбі з дезінформацією та маніпуляціями інформацією”.

