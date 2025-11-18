Уряд ухвалив рішення про оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради Національної акціонерної компанії Нафтогаз України.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Конкурс на посади членів наглядової ради Нафтогазу

За словами прем’єр-міністра, це ще один етап у рамках урядової програми з оновлення управління всіма державними компаніями, які працюють в енергетичній галузі.

Як звернула увагу Свириденко, контракти чинного складу наглядової ради НАК Нафтогаз України спливають у січні.

На думку прем’єр-міністра, потрібно своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи, тому уряд вирішив запустити конкурс уже зараз.

Юлія Свириденко висловила сподівання, що новий склад наглядової ради Нафтогазу вдасться сформувати до 20 січня 2026 року.

17 листопада прем’єр-міністр України оголосила про старт аудиту НАЕК Енергоатом після розкриття корупційної схеми у компанії. За попередніми даними, перші результати перевірки мають бути готовими вже у грудні.

