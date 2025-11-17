Стартував аудит НАЕК Енергоатом після того, як в компанії було розкрито корупційну схему. Очікується, що перші результати перевірки будуть готові в грудні.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram.

Свириденко про аудит в Енергоатомі

Юлія Свириденко обговорила проведення державного фінансового контролю державних підприємств енергетичної сфери з головою Держаудитслужби Аллою Басалаєвою.

– Аудит НАЕК Енергоатом уже розпочався, це основний пріоритет. ДАСУ перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох АЕС, за 2023-2025 роки. Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже в грудні, – зазначила прем’єрка.

За словами Свириденко, матеріали аудиту будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам для відповідного реагування.

Одночасно розпочалася підготовка до аудиту таких підприємств, як ТОВ Оператор ГТС України, ПАТ Центренерго та АТ Укргазвидобування.

– Уряд очікує регулярних звітів про перебіг усіх перевірок щомісяця протягом усього періоду. Ми діятимемо оперативно, якщо буде виявлено порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств, – запевнила Свириденко.

ДАСУ залучила 76 працівників

Як уточнили у Державній аудиторській службі, до аудиту НАЕК Енергоатом залучено 76 працівників Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів.

Впроваджено так зване перехресне проведення заходів, коли аудити діяльності філій Енергоатома здійснюватимуться працівниками з інших регіонів.

Очільниця ДАСУ Алла Басалаєва зазначила, що перевірятимуть усю фінансово-господарську діяльність енергетичного підприємства, зокрема формування доходів від реалізації електроенергії, стан розрахунків, проведення закупівель товарів, робіт і послуг, виконання будівельних робіт тощо.

Нагадаємо, 13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.

Того ж дня вона внесла до Верховної Ради подання про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики та Світлани Гринчук з посади міністра юстиції.

