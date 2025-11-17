МВФ висунув Україні пропозицію щодо нової програми фінансування загальним обсягом приблизно $8 млрд строком на чотири роки.

Про це у Facebook повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за підсумками переговорів з керівником місії МВФ Гевіном Греєм.

– Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні – близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували і ніж нам потрібно, але програма з МВФ – ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту, – зазначила Підласа.

За словами голови комітету, рішення ради директорів МВФ щодо запуску програми очікується у січні 2026 року. Тоді ж має надійти перша виплата.

Підласа уточнила, що серед попередніх умов старту програми є ухвалення державного бюджету на 2026 рік у межах дефіциту, погодженого з МВФ.

– Щодо структурних маяків – МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків, – додала Підласа.

Нагадаємо, 17 листопада в Україні розпочала роботу місія МВФ під керівництвом Гевіна Грея, яка займається запуском нової програми розширеного фінансування (EFF).

Переговори зосереджені на ключових напрямах економічної політики.

Основний акцент робиться на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиці, які мають гарантувати стабільність в умовах високої невизначеності.

Також місія приділяє увагу структурним реформам – заходам з покращення управління, боротьбі з корупцією та стимулюванню економічного зростання.

У вересні уряд України офіційно звернувся до МВФ із запитом на нову програму фінансування.

