Україна не відмовляється від курсу на вступ до НАТО – Зеленський
Вступ України до НАТО є вибором країн-членів блоку, однак Україна не відмовляється від цієї перспективи.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Зеленський про вступ України до НАТО
Глава держави пояснив, що можливі домовленості про припинення війни є багатосторонніми і стосуються США, України, Європи та Росії, однак питання членства України в НАТО не є предметом цих переговорів.
— Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО — мати Україну або ні. І наш вибір зроблений, — зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна не погодилася на вимогу відмовитися від членства в НАТО, яка раніше фігурувала в одному з проєктів мирного плану.
За його словами, Київ знайшов аргументи, щоб не допустити фіксації такої умови в переговорах.
— Ми не йдемо на вимогу, що Україна відмовляється від членства в НАТО. Це була вимога в плані з 28 пунктів, і ми на це не пішли, — наголосив глава держави.
Він додав, що окремі країни можуть вести власні консультації щодо майбутніх відносин НАТО і Росії, однак такі домовленості не є рішенням України.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки в межах майбутньої угоди про завершення війни.
Він також наголошував, що членство України в Європейському Союзі є складовою таких гарантій, а Київ наполягає на закріпленні конкретної дати вступу до ЄС.