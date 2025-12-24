Вступ України до НАТО є вибором країн-членів блоку, однак Україна не відмовляється від цієї перспективи.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про вступ України до НАТО

Глава держави пояснив, що можливі домовленості про припинення війни є багатосторонніми і стосуються США, України, Європи та Росії, однак питання членства України в НАТО не є предметом цих переговорів.

— Це угода сторін: Америка, Україна, Європа і Росія. На нашу думку, це вибір членів НАТО — мати Україну або ні. І наш вибір зроблений, — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не погодилася на вимогу відмовитися від членства в НАТО, яка раніше фігурувала в одному з проєктів мирного плану.

За його словами, Київ знайшов аргументи, щоб не допустити фіксації такої умови в переговорах.

— Ми не йдемо на вимогу, що Україна відмовляється від членства в НАТО. Це була вимога в плані з 28 пунктів, і ми на це не пішли, — наголосив глава держави.

Він додав, що окремі країни можуть вести власні консультації щодо майбутніх відносин НАТО і Росії, однак такі домовленості не є рішенням України.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки в межах майбутньої угоди про завершення війни.

Він також наголошував, що членство України в Європейському Союзі є складовою таких гарантій, а Київ наполягає на закріпленні конкретної дати вступу до ЄС.

