У понеділок, 19 січня, Вищий антикорупційний суд переніс розгляд клопотання про арешт майна народної депутатки та голови фракції Батьківщина Юлії Тимошенко на 20 січня.

Про це адвокат Тимошенко Олександр Готін повідомив у коментарі Укрінформу.

Суд у справі Юлії Тимошенко 19 січня: що відомо

За словами Олександра Готіна, суд пристав на сторону детектива і переніс розгляд цієї справи на завтра.

– Це справа про арешт майна Юлії Володимирівни. Засідання перенесли на завтра на 13:30. Ми ставили питання про повний доступ громадян до перебігу справи, щоб був відкритий доступ і трансляція всього процесу. Детектив був проти відкритого розгляду, – повідомив він.

Нагадаємо, про те, що НАБУ і САП викрили керівника однієї з фракцій на спробі підкупу депутатів за голосування у Верховній Раді за певні закони, стало відомо 13 січня.

А 14 січня Юлія Тимошенко підтвердила, що обшуки проходять в офісі її партії.

ВАКС 16 січня обрав запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави у понад 33 млн грн.

Очільниця Батьківщини заявила, що збирається оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду.

За її словами, заставу необхідно внести до середи, інакше сторона обвинувачення зможе подати до суду клопотання про зміну їй запобіжного заходу на більш суворий.

Джерело : Укрінформ

