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Факти / Україна / Суспільство

Румунська церква заявила про згоду з автокефалією ПЦУ

Румунська православна церква погоджується з наданням автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), але виступає за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами.

Синод Румунської церкви на минулому засіданні ухвалив рішення про згоду з наданням автокефалії. Водночас підкреслюється, що з українського питання РПЦ і Константинополь повинні досягти консенсусу.

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Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч в Аммані, ініційовану патріархом Єрусалимським Феофілом.

Раніше ми писали, що відбувається з ПЦУ через рік після отримання томосу.

Джерело: Romfea

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