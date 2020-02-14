Румунська церква заявила про згоду з автокефалією ПЦУ

Румунська православна церква погоджується з наданням автокефалії Православній церкві України (ПЦУ), але виступає за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами.
Синод Румунської церкви на минулому засіданні ухвалив рішення про згоду з наданням автокефалії. Водночас підкреслюється, що з українського питання РПЦ і Константинополь повинні досягти консенсусу.
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Румунська церква направить своїх делегатів на всеправославну зустріч в Аммані, ініційовану патріархом Єрусалимським Феофілом.
Раніше ми писали, що відбувається з ПЦУ через рік після отримання томосу.
Джерело: Romfea
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