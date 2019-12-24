Не потрібно поспішати з перенесенням Різдва на 25 грудня – ПЦУ

Є певні ризики, які пов’язані з перенесенням святкування Різдва на 25 грудня, тому у цьому питанні не потрібно поспішати.

Керівник прес-служби ПЦУ Євстратій Зоря розповів, що календарна реформа не є тим питанням, з яким варто поспішати.

За його словами, занадто швидке рішення про перенесення дати святкування Різдва на 25 грудня може “законсервувати” мільйони вірян.

– Поспішна календарна реформа (і навіть непродумані самі лише намагання зараз прорекламувати її пропозиціями подвоєння святкування) потенційно “законсервують” в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірян та внесуть сум’яття в українське православ’я на десятиліття наперед, – заявив Зоря.

Читайте: ПЦУ двічі відслужить літургію на Різдво: 25 грудня та 7 січня

Керівник прес-служби ПЦУ додав, що сьогодні існують реальні ризики календарної реформи, через що віряни отримають менше користі.

Нагадаємо, митрополит ПЦУ Епіфаній заявив, що дату святкування Різдва можуть перенести на 25 грудня, якщо відповідне рішення підтримають віряни.