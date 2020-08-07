В Україні вперше трансплантували підшлункову залозу. Вночі 7 серпня операцію з пересадки органу від померлого донора зробили лікарі Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він підсумував, що нині це вже третя операції з трансплантації – перед цим пересадили серце та нирки.

Водночас мер Львова Андрій Садовий у соцмережі розповів, що 45-річному львів’янину від 38-річного донора пересадили також нирку.

Окрім того, цієї ж ночі від донора трансплантували другу нирку та серце, тобто шанс на життя отримали три людини.

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За словами Садового, жителя Львівської області неможливо було врятувати – його привезли до лікарні з розривом аневризми судин головного мозку.

Мер Львова подякував рідним померлого, які підписали дозвіл на донорство, і висловив свої співчуття родині.

Львів’янин, який отримав від померлого два органи, з дитинства хворів на цукровий діабет, а останні кілька років – й на ниркову недостатність.

Вже 25 лікарень України отримали ліцензію на трансплантацію. Тепер пацієнти зможуть обирати, в якому регіоні та закладі робити операцію.

Але найголовніше – пацієнти за це не платитимуть, оскільки вартість операцій повністю покриватиметься за рахунок держави.

Фото: Андрій Садовий