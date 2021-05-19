Екіпірування солдата або представників спеціальних груп є найважливішим елементом комфорту і безпеки.

За допомогою спорядження є можливість організувати комфортні умови проведення операції, а також контролювати її хід, щоб при необхідності миттєво змінювати рішення і гарантувати якісний результат.

Але спеціальне взуття, одяг, аксесуари та спорядження стали помічниками не лише воїнів, а й звичайних людей.

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Тактичні штани

Неймовірно комфортний і універсальний елемент екіпіровки на всі випадки життя. Таке застосування є наслідком великої кількості переваг:

гарантія стримування високих навантажень на розрив;

множинні цикли прання;

відмінна стійкість за несприятливих погодних умов;

ідеальна посадка і комфорт під час носіння.

Під час пошиття в місцях з’єднання використовуються подвійні і навіть потрійні шви, тому при надмірній активності штани ніколи не розійдуться.

При випадкових порізах матеріал витримає навантаження, і далі не буде розходитися, тому навіть пошкоджені штани можна носити без проблем.

Щільна посадка гарантується резинкою або кнопками. При бажанні тактичні штани можна підсилити поясом.

Він не просто зробить посадку ідеальною, але і дозволить розмістити на ньому тактичне спорядження або оснащення.

Матеріал штанів

Бавовна використовується досить часто, адже вона провітрюється і гарантує захист від алергій. Для теплого часу ода бавовна вважається ідеальним матеріалом.

Полікотон – це поєднання бавовни і поліестеру. Матеріал практично не мнеться, відрізняється високою якістю і стійкістю при використанні.

Рипстоп – найстійкіший і довговічний варіант, тому що додатково застосовується армована нитка. За рахунок армування виключені пропали, а також розрив при невеликому механічному впливі.

Якщо розрив все-таки стався, то матеріал виключає його подальше збільшення.

Мембрана застосовується в тих штанях, які будуть використовуватися за високих температур і в умовах жаркого клімату. Матеріал відмінно відводить зайву вологу і тепло, гарантуючи для людини комфортні умови.

Вихід РФ із Угоди про відкрите небо

Російська Федерація виходить з Угоди про відкрите небо, аргументувавши це виходом з Договору США у листопаді 2020 році.

За відповідне рішення проголосували депутати державної Думи Росії, тепер документ повинна розглянути Рада Федерацій.