Як поводитися з поліцією у конфліктній ситуації – порядок дій

21 травня у Києві пройшли протести проти свавілля поліцейських. Сотні мітингувальників зібралися біля Подільського відділку поліції з вимогами покарати правоохоронців за насилля.

Причиною демонстрацій стало проведення правоохоронцями незаконних рейдів, обшуки та побиття, зокрема двох підлітків, які вони здійснили напередодні. Факти ICTV розповідають, як поводитися у конфліктній ситуації зі співробітниками поліції та куди скаржитися у разі свавілля з боку правоохоронців.

Як поводитися з поліцією у разі конфліктної ситуації

Конфлікт з правоохоронцями може трапитися зненацька тоді, коли ви зовсім цього не очікуєте. Тому кожна людина повинна заздалегідь знати як правильно поводитися з поліцією, особливо у випадку неправомірних дій та насилля.

Факти ICTV поспілкувалися з юристом Ростиславом Кравцем щодо порядку дій у разі напруженої ситуації зі співробітниками поліції.

По-перше, не варто чинити супротив правоохоронцям.

– Не потрібно кривлятися, кричати, показувати якісь знаки. Якщо правоохоронець просить вас зупинитися – зупиніться, якщо каже відійти – відійдіть, – радить юрист

2. Якщо вас затримують або хочуть влаштувати обшук, запитайте про причину слідчих дій, а також попросіть відповідні документи. Пам’ятайте, що обшуки можуть здійснюватися лише за присутності не менше двох понятих (п. 2 ч. 7 ст. 223 Кримінально-процесуального кодексу України). Інакше такі дії є незаконними.

– Якщо вас затримують, бажано не провокувати поліцейських і не чинити супротив, просто просити озвучити підстави та надати документи, за якими відбуваються ці слідчі дії, – коментує Кравець.

3. Фіксуйте перевищення повноважень поліції на телефон або попросіть зробити фото чи відео свідків.

– Бажано одразу фіксувати всі дії, які відбуваються, на мобільний телефон. Також потрібно, щоб були певні свідки, які можуть підтвердити перевищення повноважень чи інші зловживання з боку правоохоронців, – каже юрист.

4. Зателефонуйте адвокату. Якщо вас все-таки затримали, варто покликати на допомогу фахівця. Якщо у вас не вистачає коштів на юридичні послуги, то вимагайте, щоб вам надали безкоштовно адвоката для захисту. (Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожна особа має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно)

5. Напишіть скаргу на співробітників поліції. Якщо правоохоронці перевищили свої службові обов’язки, ви можете на них поскаржитися.

– Потрібно подати відповідну заяву до ДБР, яка займається розслідуванням таких злочинів стосовно перевищення поліцейськими своїх повноважень. Слідчі ДБР нададуть відповідні довідки та направлення для проведення медичної експертизи для того, щоб зняти побої та встановити їх тяжкість (якщо поліцейські застосували проти вас силу, – Ред.). Це також важливо для кваліфікації злочину надалі.

Протести проти насильства поліції

21 травня у Подільському районі столиці пройшов мітинг біля відділку поліції. Протестувальники вимагали звільнити начальника відділку, а також покарати деяких правоохоронців.

Річ у тім, що 15 травня силовики зірвали два концерти, 18 травня затримали двох неповнолітніх хлопців і побили їх, а 19 травня застосували силу до художника та музиканта Дмитра Богайчука.

Детальніше, як пройшли протести на Подолі та з чим вони пов’язані, читайте на Фактах ICTV.