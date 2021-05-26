Україна діє синхронно з ЄС у питанні запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 26 травня 2021 року, а також назвав орієнтовні терміни запровадження документа.
– Запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня, – зазначив Денис Шмигаль.
Крім того, за його словами, Європейський Союз нині перебуває на фінальній стадії узгодження паспорта.
Наявність документа буде необхідною умовою для подорожей Європою.
Паспорти вакцинації проти коронавірусу
З початку року у світі триває дискусія щодо необхідності запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.
Прихильники говорили про можливість відродити туризм, їхні опоненти – про порушення прав людини.
Детальніше про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Денис Шмигаль