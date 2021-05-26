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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Шмигаль уточнив терміни запровадження Covid-паспортів в Україні

паспорт вакцинації_ Covid-паспорт

Україна діє синхронно з ЄС у питанні запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 26 травня 2021 року, а також назвав орієнтовні терміни запровадження документа.

– Запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня, – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, Європейський Союз нині перебуває на фінальній стадії узгодження паспорта.

Наявність документа буде необхідною умовою для подорожей Європою.

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Паспорти вакцинації проти коронавірусу

З початку року у світі триває дискусія щодо необхідності запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу.

Прихильники говорили про можливість відродити туризм, їхні опоненти – про порушення прав людини.

Детальніше про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Depositphotos

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