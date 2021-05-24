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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Коли в Україні запустять паспорти вакцинації – Мінцифри назвало дату

паспорт вакцинації

В Україні у 2021 році планують запустити паспорти вакцинації проти коронавірусу з 1 липня. Запровадження цього документу відбуватиметься синхронно з відповідними процесами у ЄС.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час традиційної наради у президента Володимира Зеленського.

Зокрема, на нараді 24 травня глава держави поцікавився процесом підготовки сертифікатів вакцинації у країні.

На що Федоров відповів, що попередньо заплановано запустити їх із 1 липня.

Таким чином впровадження документів хочуть синхронізувати з Євросоюзом.

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Сертифікат вакцинації

Напередодні, 20 травня, у ЄС із другої спроби досягли угоди про запровадження паспортів вакцинації від коронавірусу.

Зокрема, як зазначили у Єврокомісії, це дозволить почати послаблення карантинних обмежень та відновити туризм у країнах-членах ЄС.

У сертифікати вноситимуть дані про вакцинацію, негативний Covid-тест та одужання після захворювання.

Джерело: Офіс президента

Фото: Depositphotos

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