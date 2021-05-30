Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Станом на 30 травня у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають усі області України.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають чотири регіони.

Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області. Інші регіони також не втрачають надії покращити свої показники.

Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.