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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Усі області у жовтій: в Україні оновили зони карантину

коронавірус

Станом на 30 травня у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають усі області України.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають чотири регіони.

Це місто Київ, Закарпатська, Полтавська та Хмельницька області. Інші регіони також не втрачають надії покращити свої показники.

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Жодна з українських областей наразі не перебуває у червоній, помаранчевій та зеленій зоні карантину.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська та Черкаська області.

Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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