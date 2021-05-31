У понад трьох тис. населених пунктів України планують запустити високошвидкісний інтернет для того, щоб учні мали можливість отримати якісну дистанційну освіту у школах.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі Україна 30. Освіта та наука.

— До кінця цього року понад три тис. населених пунктів, а це означає школи в цих населених пунктах, і діти, зможуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету. І на цьому ми зупинятися не збираємося, цю роботу продовжимо і в контексті запровадження 5G вже з наступного року, і в контексті загалом доступу до інтернету всім дітям, які цього потребують, – повідомив він.

Водночас він наголосив, що уряд України вкладатиме понад 1 млрд грн для придбання техніки для шкіл і навчальних закладів.

Зарплата вчителів

На думку Шмигаля, заробітна плата вчителів має бути на середньому рівні в Україні. З цієї причини уряд планує підвищити зарплатню освітянам на 30%.

Такий крок сприятиме мотивації молоді для роботи у сфері освіти та науки, а також покращенню умов життя для вчителів.