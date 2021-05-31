Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У понад 3 тис. населених пунктів з’явиться інтернет для покращення освіти – Шмигаль

Денис Шмигаль

У понад трьох тис. населених пунктів України планують запустити високошвидкісний інтернет для того, щоб учні мали можливість отримати якісну дистанційну освіту у школах.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі Україна 30. Освіта та наука.

— До кінця цього року понад три тис. населених пунктів, а це означає школи в цих населених пунктах, і діти, зможуть отримати доступ до високошвидкісного інтернету.

І на цьому ми зупинятися не збираємося, цю роботу продовжимо і в контексті запровадження 5G вже з наступного року, і в контексті загалом доступу до інтернету всім дітям, які цього потребують, – повідомив він.

Читайте
В Україні з’явиться президентський університет – Зеленський підписав указ

Водночас він наголосив, що уряд України вкладатиме понад 1 млрд грн для придбання техніки для шкіл і навчальних закладів.

Зарплата вчителів

На думку Шмигаля, заробітна плата вчителів має бути на середньому рівні в Україні. З цієї причини уряд планує підвищити зарплатню освітянам на 30%.

Такий крок сприятиме мотивації молоді для роботи у сфері освіти та науки, а також покращенню умов життя для вчителів.

Фото: Урядовий портал

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка