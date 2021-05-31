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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

В Україні з’явиться президентський університет – Зеленський підписав указ

президент зеленський

В Україні з’явиться президентський університет, де готуватимуть фахівців, що зможуть вирішувати важливі завдання для захисту держави. Про це 31 травня повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Освіта та наука.

За словами президента, у навчальному закладі викладатимуть найкращі викладачі, а освіта буде безкоштовною.

– Університет готуватиме спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, спеціалістів штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій. Наша мета – це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї країни.

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Володимир Зеленський під час форуму підписав указ про створення університету.

– Головне, що буде давати цей університет, це спеціалістів, які дійсно працюватимуть на державу.

У президентському університеті готуватимуть медиків

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в президентському університеті готуватимуть фахівців з біотехнологій.

Для студентів створять сучасну лабораторію та клініку та базі навчального закладу. Детальніше про президентський університет читайте на Фактах ICTV.

Фото: Офіс президента

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