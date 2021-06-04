В Україні 4 червня вперше на державному рівні вшановують пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Питання захисту дітей – жертв агресії є болючим для нашої країни ще з початку війни на Донбасі – з 2014 року.

Адже протягом всього цього часу на сході нашої держави загинули або травмувалися сотні маленьких українців, які в одну мить втратили можливість жити у власному будинку, ходити у школу, спокійно гратися й відчувати всю радість дитинства.

Багато з них вже у своєму юному віці вимушені ховатися від обстрілів у бункерах або бомбосховищах, засинати під звуки градів і прокидатися вранці не від сонячного світла, а від свисту куль.

Загалом станом на 24 травня 2021 року на обліку перебувають 1 467 720 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Серед них 195 215 – це діти, до 18 років.

Кількість загиблих

Україна дізналася, як це – втрачати дітей на війні, у 2014 році, коли почалася російська збройна агресія на Донбасі.

Із початку нападу Росії на території Донецької та Луганської областей загинули понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти. Згідно з даними з різних джерел, від 167 до понад 500 маленьких громадян України дістали поранень і травм.

Водночас, за інформацією організації ЮНІСЕФ Україна, 42 дитини загинули і 144 були поранені на Сході України через міни та вибухонебезпечні залишки війни.

Переважно це сталося, коли діти підбирали вибухонебезпечні предмети, оскільки думали, що це іграшки.

Як намагаються виправити ситуацію

В організації ЮНІСЕФ Україна наголошують, що протягом майже семи років конфлікту навчання з питань мінної небезпеки для дітей по обидва боки від лінії розмежування залишається вкрай важливим.

Тому спільно з Асоціацією IT Ukraine вони створили першу в світі віртуальну реальність (VR) із протимінної безпеки для дітей на Сході України. З квітня цього року вона стала компонентом освітніх сесій, які ЮНІСЕФ проводить у школах.

На думку авторів проекту, це дасть змогу у розважальному форматі закріпити знання, які дитина отримує під час класичного уроку.

Віртуальна реальність створена як подорож, під час якої дитина в розважальному форматі має навчитися правил безпечної поведінки із вибухонебезпечними предметами. Її підготували для трьох цільових аудиторій: учнів молодшої, середньої та старшої школи, а також для батьків та вчителів. VR має свої розбіжності залежно від категорії користувача.

Наприклад, у версії для молодшої школи є гід, який виконує роль помічника для школярів, дає підказки та супроводжує героя через всю подорож.

На початку та наприкінці уроку дитина проходить спеціальний тест, за яким можна визначити інформативність та користь такого VR-продукту.

День безневинних дітей-жертв агресії

На 4 червня також випадає ще одна важлива дата – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. Він з’явився 19 серпня 1982 року.

Його встановила на своїй надзвичайній спеціальній сесії з питання про Палестину Генеральна Асамблея ООН, учасники якої були приголомшені величезною кількістю безневинних палестинських і ліванських дітей – жертв ізраїльської агресії.

Крім того, щороку 1 червня українці відзначають День захисту дітей. Це ще одне важливе свято, яке нагадує батькам про необхідність захищати свою малечу та турбуватися про неї.

Джерело: Мінсоцполітики, ЮНІСЕФ

Фото: ООС