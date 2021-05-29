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Юлія Захарченко |

Готують санкції: США зупинили авіасполучення з Білоруссю

джен псакі

Уряд США ухвалив рішення призупинити авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair у Мінську та затримання засновника Nexta Романа Протасевича.

Сполучені штати Америки таким способом засудили події, які відбулися 23 травня в Мінську. Також США закликають до припинення порушення міжнародних норм і прав людини.

Водночас США мають намір повернути санкції, які раніше зняли з білоруських державних підприємств. Зокрема громадянам США буде заборонено здійснювати операції з цими організаціями або їхніми дочірніми підприємствами.

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Також США спільно з Європейським союзом розробляють санкції проти політиків Білорусі, які пов’язані з порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та примусовою посадкою літака у Мінську.

Водночас уряд США закликає звільнити всіх політичних в’язнів та взяти участь в переговорах щодо проведення повторних справедливих виборів президента Білорусі, які пройдуть під контролем ОБСЄ.

Україна та Білорусь

Після примусової посадки та затримання Романа Протасевича також Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Таке рішення ухвалив Кабмін для безпеки українських громадян. Водночас перетинати сухопутний кордон між країнами не заборонено.

Джерело: White House

Фото: Getty Images

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