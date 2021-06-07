Україна пом’якшила карантинні обмеження. Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну №583.
Зокрема, вони передбачають, що тепер усі, хто хоче потрапити в Україну, повинні надати негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус, який проведено не більше, ніж за 72 години до дня поїздки, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
Раніше в Україну впускали тільки за наявності результатів тестування.
Також внесені зміни тепер дозволяють проводити масові заходи за умови, що одна людина перебуватиме на 4 кв. м площі будівлі або території. А кінотеатри та інші установи культури можуть приймати відвідувачів з заповненістю залів не більше двох третин місць за умови заповнення двох рядів і одним порожнім рядом.
Крім того, у документі змінили критерії для встановлення зеленої зони карантину. Тому тепер зелений рівень епіднебезпеки діятиме, якщо:
- кількість виявлених нових випадків інфікування на 100 тис. населення за останні 14 днів становить менше, ніж 75;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу) — менше 4%;
- кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення становитиме більше, ніж 300;
- на всій території України немає регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки.