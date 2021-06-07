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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні послабили карантинні обмеження – постанова Кабміну

парни в масках

Україна пом’якшила карантинні обмеження. Відповідні зміни внесли до постанови Кабміну №583.

Зокрема, вони передбачають, що тепер усі, хто хоче потрапити в Україну, повинні надати негативний результат ПЛР- або експрес-тесту на коронавірус, який проведено не більше, ніж за 72 години до дня поїздки, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Раніше в Україну впускали тільки за наявності результатів тестування.

Також внесені зміни тепер дозволяють проводити масові заходи за умови, що одна людина перебуватиме на 4 кв. м площі будівлі або території. А кінотеатри та інші установи культури можуть приймати відвідувачів з заповненістю залів не більше двох третин місць за умови заповнення двох рядів і одним порожнім рядом.

Крім того, у документі змінили критерії для встановлення зеленої зони карантину. Тому тепер зелений рівень епіднебезпеки діятиме, якщо:

  • кількість виявлених нових випадків інфікування на 100 тис. населення за останні 14 днів становить менше, ніж 75;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу) — менше 4%;
  • кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу протягом останніх семи днів на 100 тис. населення становитиме більше, ніж 300;
  • на всій території України немає регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки.

Фото: Unsplash

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