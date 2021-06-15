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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації

реставрація мозаїк на центральному автовокзалі

У Києві на Центральному автовокзалі, що розташований на проспекті Науки, вже завершують реставрацію монументальних мозаїк Ади Рибачук і Володимира Мельниченка.

Реставраційні роботи почали після нового року, в лютому 2021 року.

На місці працюють професіональні скульптори і волонтери.

Зокрема, реставратори мають на меті укріплення аварійних елементів мозаїки, щоб оригінальний декор більше не втрачався.

Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації
Мозаїки на Центральному автовокзалі: закінчується етап реставрації / 5 фотографий
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Центральний автовокзал – головний автовокзал столиці України. Його побудували в 1957–1961 роках за проектом архітекторів Авраам Мілецького, Ігоря Мельника та Едуарда Більського.

У 1960–1961 роках Ада Рибачук та Володимир Мельниченко зробили для інтер’єрів вокзалу мозаїчні керамічні панно. На них зображені київські пейзажі, автотраси, автомобілі й автобуси.

Велика реставрація на Хортиці

У квітні голова Запорізької ОДА Олександр Старух повідомляв, що у рамках ініціативи президента Володимира Зеленського Велика реставрація незабаром стартує оновлення 150 культурних об’єктів, серед яких і Музей історії запорізького козацтва на острові Хортиця.

Так, із 2015 року Музей тимчасово припинив доступ відвідувачів через аварійний стан будівлі.

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